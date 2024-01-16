Набори роздадуть в кожну громаду Буковини

На Буковину передали ігрові набори від ЮНІСЕФ для учнів, які навчаються в школах різних громад. Вартість переданої гуманітарної допомоги для дітей склала понад 1 млн гривень. Речі передадуть у відділи соціального захисту громад, а соцпрацівники роздадуть їх в заклади області.

В гуманітарній допомозі від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), яка призначена для територіальних громад Буковини, передбачено не лише іграшки, але й інформаційні, довідкові та розвиваючі матеріали. Зокрема в спеціальних контейнерах помістили 3 види ігрових комплектів.

«Допомогу від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) представникам громад передали працівники Департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА. Міжнародні партнери завжди підтримували і допомагали працювати задля розвитку буковинських дітей», – повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

В одному ігровому наборі знаходяться іграшки, в інших – мʼячі для різних ігор, олівці, фарби, розмальовки, розвиваючі набори для малюків та дітей старшого віку. Також в контейнерах є 215 штук інформаційних, розвиткових матеріалів і предметів, 160 довідників про розвиток здібностей дітей. Усі набори розраховані на різну вікову категорію.