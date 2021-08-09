У Луцьку відбувся ювілейний 15 фестиваль «Бандерштат». З 6 по 8 серпня на полі у селі Рованці під Луцьком виступили 15 українських гуртів. Також проводили лекції громадські діячі та письменники. Фестиваль минув без форс-мажорних ситуацій, і навіть погода у ці дні максимально сприяла фестивальникам, адже з п'ятниці по неділю не було дощу.

На фестивалі виступили відомі українські гурти: «Без обмежень», «Жадан і Собаки», «ТНМК», «Бумбокс», «Карна», «Один в Каное», «Dakh Daughters», Саша Чемеров та інші. Всього у лайн-апі було 15 виконавців.

Зранку до 18:00 працювала гутіркова сцена, на якій виступали громадські діячі, письменники та активісти. Цьогоріч серед запрошених лекторів були Андрій Садовий, Сергій Жадан, Сергій Стерненко. Як і на попередніх фестивалях, відбулась реконструкція боїв УПА проти відділів НКВС. Також традицією кожного «Бандерштату» є флешмоби. У суботу ввечері люди розгорнули найбільший 250-кілограмовий прапор України та заспівали гімн.

Фестиваль досі залишається безалкогольним, попри те, що через це складніше залучати великих спонсорів. Організатори кажуть, що цю особливість «Бандерштату» скасовувати не збираються, оскільки чимало прихильників люблять фестиваль саме за це.

Також, за словами організаторів, було складно провести фестиваль через постійну зміну карантинних обмежень на масових заходах. На території «Бандерштату» функціонував центр вакцинації. За три дні тут вакцинувались 119 людей, більшість отримали вакцину Pfizer. Скільки ж загалом було відпочивальників на цьогорічному фестивалі, оргкомітет поки назвати не може, оскільки досі ведуть підрахунки. До цього у 2019 році «Бандерштат» відвідали понад 10 тисяч людей.

Існує велика імовірність, що наступного року фестиваль змінить локацію. Останні чотири роки його проводять на полі у селі Рованці під Луцьком, але нині майже всі ділянки на цьому полі викуплені, тому організатори шукають нове місце для «Бандерштату».