З військового аеродрому в російському Єйську зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це сталося після пожежі в районі аеродрому, яку місцеві жителі спостерігали увечері 28 лютого і якій передував вибух.

Як повідомила в п’ятницю, 3 березня, російська служба «Радіо Свобода», відсутність більшості Су-34, які зазвичай перебувають на стоянці, можна побачити на супутниковому знімку сервісу Planet.com, зробленому 2 березня.

Раніше розслідувальний проект «Схеми» української служби «Радіо Свобода» зауважив, що на свіжих знімках навколо аеродрому видно поля, що вигоріли. Вони розташовані на території розташованого поряд з ним 726 навчального центру ППО.

За однією з версій, пожежа могла бути викликана падінням українського безпілотника.

На відео: аеродром у Єйську 15 лютого та 2 березня, полігон ППО поруч із аеродромом на знімках 22 лютого та 2 березня.

До вибуху у східній частині летовища були розміщені два винищувачі МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 і один Іл-38. В центральній частині аеродрому були три літаки Іл-38, один Ан-72 і три Су-27. У західній частині летовища були пасажирський Іл-62 і три транспортні Ан-24 або Ан-26.

28 лютого російські Telegram-канали повідомили, що «невідомі безпілотники атакували аеродром у Єйську. Місцеві мешканці повідомляли, що чули два гучних звуки. Після цього у районі аеродрома було видно чорний дим.

Раніше міноборони Росії заявило про спробу атакувати за допомогою безпілотників цивільну інфраструктуру Краснодарського краю.

Аеродром у Єйську розташований за 150 км від лінії бойового зіткнення на запорізькому напрямку. Його використовують підрозділи тактичної авіації 4 армії ВПС РФ. Відомо, що авіація саме з цього аеродрома бомбардувала Маріуполь.