Олег Гульоватий пробув в російському полоні більше двох років

Серед 95-ти військових, яких Україна повернула з російського полону, є ще один мешканець Львівщини. Це – Олег Гульоватий із села Городиславичі Давидівської ОТГ. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА з посиланням на голову Максима Козицького.

«Олег Гульоватий пробув у полоні понад два роки. Вітаю вітаю вдома і дякую за захист. Вірю, що ми повернемо всіх наших людей, які знаходяться в полоні», – сказав Максим Козицький.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 жовтня зранку Максим Козицький також повідомив про те, що серед повернених полонених є ще один мешканець Львівщини – Петро Шуфлін. Він також пробув у російському полоні більше двох років.

Під час обміну полоненими у вересні додому повернулися четверо захисників з Львівщини.