Повернуті буковинці родом з сіл Великий Кочурів, Стрілецький Кут та Панка

З російського полону додому повернулося троє буковинців. Їх повернули під час обміну 6 травня. За словами керівника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, один з військових був у полоні від початку повномасштабної війни.

Про те, що з полону повернулося троє жителів Чернівецької області повідомив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк у Facebook. Посадовець зазначив, що двом буковинцям по 24 роки, а ще одному – 22 роки. Також Руслан Запаранюк назвав імена та прізвища військових.

Зокрема додому вдалося повернути Василя Давидяна – 24-річний жителя села Панка Сторожинецької громади. У полоні перебував понад 3 роки – з березня 2022 року.

Також повернувся Артур Радомський – 24-річний житель села Стрілецький Кут Мамаївської громади. У полоні перебував з вересня 2024 року.

З російського полону вдалося визволити Дениса Шептуна – 22 річного жителя села Великий Кучурів. У полоні він перебував з листопада 2024 року.

Додамо, що 6 травня Україна повернула 205 захисників. Повернуті бійці захищали Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також обороняли Маріуполь.