Українця доправили до пункту пропуску в Медиці

З Польщі депортували 32-річного громадянина України, якого підозрюють у нападі з ножем на іншого українця та погрозах убивством. Раніше чоловік уже отримував вирок за керування у нетверезому стані та без посвідчення водія. Про це 4 вересня повідомив портал RMF24.

Інцидент трапився в одному з населених пунктів Суського повіту на півдні Польщі. За даними польських правоохоронців, українець тяжко поранив ножем свого земляка, а також надсилав йому повідомлення із погрозами життю та здоров’ю.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік не мав дійсних документів на проживання в Польщі. Окрім того, його дані фігурували у списку іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним.

23 серпня громадянина України затримали поліцейські, а 25 серпня його передали прикордонникам в Закопаному. Водночас було подано клопотання про зобов’язання іноземця повернутися.

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Чоловіка доправили до пункту пропуску в Медиці та передали українській стороні. Українцю заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років.

Раніше повідомлялося, що Польща депортувала 39-річну українку, яка напідпитку вкусила поліцейського під час затримання. Окрім депортації, жінці заборонили в’їзд до Польщі на п’ять років.