З польського МЗС можуть звільнити усіх випускників російських ВНЗ

Новий міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович має намір звільнити з відомства дипломатів, які здобули освіту в Росії, повідомило радіо RMF FM з посиланням на власні джерела.

Як йдеться у повідомленні, однією з головних причин відставки колишнього міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського було небажання змінювати кадрову політику в МЗС. Він виступав проти звільнень і прийому нових співробітників без дипломатичного досвіду.

Новий міністр, як повідомляється, має намір проводити зовсім іншу кадрову політику. Зокрема, Чапутович попрощається зі "старими" працівниками - переважно випускниками Московського державного інституту міжнародних відносин – і прийме на роботу нових дипломатів, навіть з нижчою кваліфікацією.

Чапутович, коли ще був заступником міністра, знизив вимоги під час останнього конкурсу на дипломатичну і консульську служби і звільнив тодішнього директора Дипломатичної академії Артура Харазіма.