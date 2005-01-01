З восьмого поверху багатоповерхівки у Львові випав 23-річний чоловік

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 08:3519080

До теми

У вівторок, 2 січня, у Львові на вул. Гірника з багатоповерхівки випав чоловік, який загинув на місці.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 19:50 з восьмого поверху будинку на вул. Гірника випав чоловік. Від отриманих травм він помер до приїзду бригади швидкої допомоги.

За інформацією «Гарячій лінії міста», загиблому було 23 роки.

Чи це було самогубство, чи нещасний випадок, наразі не відомо. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Самборі 37-річному чоловікові петардою відірвало пальці ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук