З восьмого поверху багатоповерхівки у Львові випав 23-річний чоловік

У вівторок, 2 січня, у Львові на вул. Гірника з багатоповерхівки випав чоловік, який загинув на місці.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 19:50 з восьмого поверху будинку на вул. Гірника випав чоловік. Від отриманих травм він помер до приїзду бригади швидкої допомоги.

За інформацією «Гарячій лінії міста», загиблому було 23 роки.

Чи це було самогубство, чи нещасний випадок, наразі не відомо. Обставини події з'ясовують правоохоронці.