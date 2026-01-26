Обвинувачений викрадав та продавав гільзи з могил військових

Сарненський районний суд Рівненської області виніс вирок 37-річному Леоніду Вакулку за наругу над могилами військових. Обвинувачений вкрав артилерійські гільзи, що слугували вазами для квітів, які згодом продав. За скоєне йому призначили п’ять років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 21 січня, у лютому 2025 року обвинувачений викрав артилерійські гільзи з трьох могил військовослужбовців у селі Немовичі Сарненського району. Про злочин поліції повідомили родичі загиблих захисників.

Працівники карного розшуку оперативно встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий за корисливі злочини сарненчанин Леонід Вакулко. Викрадені гільзи, які використовували як вази для квітів, чоловік очистив від фарби та продав місцевим жителям.

Фото поліції

Обвинувачений розкаявся у вчиненому, проте під час призначення покарання суд урахував рецидив злочинів.

Суддя Юрій Березень визнав Леоніда Вакулка винним за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, вчинена з корисливих мотивів) і призначив 4,5 роки позбавлення волі. Водночас суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком і остаточно призначив п’ять років ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.