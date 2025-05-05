Жінки вивезли за кордон синів, віком 25 і 27 років, та повернулися до України через інші пункти пропуску

Правоохоронці оголосили підозри мешканкам Калуського та Коломийського районів у незаконному переправленні їхніх синів через кордон за допомогою підроблених медичних довідок. Прикарпаткам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 5 травня, напочатку грудня 2023 року жителька Калуша та мешканка Коломийського району замовили у соцмережах підроблені висновки лікарсько-консультативної комісії. У документах зазначалося, що жінки мають захворювання та потребують постійного догляду, що є підставою для супроводу родичем за кордон.

«Обидві жінки разом із синами 2000 та 1998 р.н. приїхали до одного з пунктів пропуску у Чернівецькій області та надали прикордонникам підроблені документи. Відтак чоловіки змогли незаконно виїхати. Натомість їхні матері згодом самостійно повернулись на територію України через інші пункти пропуску, чим фактично підтвердили відсутність будь-якої потреби в догляді», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях прикарпаток вилучили медичну документацію, мобільні телефони з переписками та інші докази протиправної діяльності. Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 5 років ув’язнення. Поліцейські встановлюють причетних до виготовлення підроблених документів.