На Хмельниччині судили 22-річного чоловіка, який до смерті побив 14-річного підлітка. Внаслідок побиття хлопець впав і сильно вдарився головою. Згодом його стан став різко погіршуватись, тоді він впав у кому і за три тижні після інциденту помер у лікарні. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень 22-річному нападнику присудили сім років тюрми.

Зазначимо, що злочин чоловік скоїв у лютому 2021 року у Ізяславі. Вночі між ним та 14-річним підлітком у одному з розважальних закладів виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив хлопця кулаком в обличчя. Підліток впав і вдарився головою об асфальт. Хоча хлопець ще зміг дістатися додому, його стан згодом різко погіршився. Юнака госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Медики майже місяць намагались врятувати підлітка, проте він помер.

Нападнику вручили підозру за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Слідство також виявило, що підозрюваний причетний до ще одного злочину: у січні того ж року, будучи працівником однієї з виправних установ області, зловмисник намагався збути канабіс засудженому, який відбував покарання у колонії.Тож йому інкримінували порушення ще однієї статті: ч.3 ст. 15 та ч.2 ст. 307 ККУ (спроба збуту наркотиків).

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 26 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«Суд визнав винним 22-річного жителя Шепетівського району у нанесені тяжких тілесних ушкоджень неповнолітньому, які спричинили смерть останнього та спробі незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.