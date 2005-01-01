За побиття львів’янки патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Затриманий перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство

Львівські патрульні затримали 39-річного чоловіка, який побив свою знайому. Як з’ясувалося пізніше, затриманий перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.

У ніч на 15 січня патрульні отримали виклик на вул. Стрийську про конфлікт у сім‘ї. Коли приїхали на місце, то з'ясували, що жінку побив чоловік, якого вона запросила у гості.

Жінку госпіталізували, а нападника забрали у Сихівський відділ поліції.

«Інспектори з'ясували, що 39-річний громадянин перебував у розшуку Пустомитівського відділу поліції за двом статтями Кримінального кодексу: за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні патрульної поліції Львова.

Затриманого передали слідчим.