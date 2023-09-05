Власники компанії-підрядника привласнили гроші на будівництві туристичної інфраструктури «ВелоБескид»

На Львівщині судитимуть директора та головного інженера ПП «Інтер-Буд-Інвест», яких звинувачують у підробці документів і привласненні бюджетних грошей на будівництві туристичної інфраструктури «ВелоБескиди».

Як повідомили в прокуратурі, у 2021 році Львівська обласна державна адміністрація уклала з приватним підприємством угоду про будівництво туристичної інфраструктури на об’єкті «ВелоБескиди», що охоплює Бориславську, Трускавецьку та Східницьку ОТГ. За умовами договору, компанія мала облаштувати 100 км велосипедних та пішохідно-трекінгових маршрутів, спортивні велотраси та оглядову вежу на горі Цюхів Верх біля села Орів.

Однак підрядник надав підроблені акти виконаних робіт та довідки про їх вартість. В останніх були зазначені роботи, які насправді повністю виконані не були. Відповідальним за організацію робіт на об’єкті був головний інженер товариства. На підставі цих документів підприємство привласнило 800 тис. грн.

Слідчі повідомили директору ПП та інженеру про підозри за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами) ККУ. В межах провадження суд арештував майно підозрюваних, а прокуратура передала справу до суду.

У прокуратурі не вказують назви компанії-підрядника, втім, як вказано на сайті публічних закупівель Prozorro, в серпні 2021 року управління туризму та курортів Львівської ОВА уклало договір по обʼєкту «ВелоБескиди» з ПП «Інтер-Буд-Інвест». Компанія мала виконати роботи за 10,3 млн грн.

ПП «Інтер-Буд-Інвест» зареєстроване більше 15 років тому в Івано-Франківську. Директором та засновником ПП вказаний Сергій Бегін, також право підпису має Петро Бучик.