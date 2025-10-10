Інцидент стався у грудні 2024 року в селі Концово Ужгородського району

Правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи 39-річної закарпатки, у якої від пневмонії померла однорічна дитина. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 10 жовтня, інцидент стався у грудні 2024 року в селі Концово Ужгородського району. Однорічна дівчинка померла внаслідок двобічної бронхопневмонії.

«Закарпатка не виконувала покладені на неї законом батьківські обов’язки: не забезпечувала належних побутових умов, харчування та своєчасного звернення по медичну допомогу. Коли її донька захворіла, вона не звернулася до лікарів», – зазначили правоохоронці.

Дії підозрюваної кваліфікували за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.