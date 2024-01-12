Шестеро громадян з підробленими документами намагалися перетнути пункт пропуску Угринів-Долгобичів

Сокальський районний суд Львівської області, 8 січня 2024 року, виніс вироки шістьом чоловікам, які з підробленими документами намагалися проїхати пункт пропуску Угринів-Долгобичів. За підробку документів вони отримали по 17 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, четверо з обвинувачених через посередників підробили тимчасові посвідчення військовозобов'язаного та довідки ВЛК з інформацією про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Такими підробленими документами скористалися при перетині пункту пропуску Угринів-Долгобичів громадяни: Данило Проняєв (5 листопада 2022 року), харків’янин Максим Кочирга (25 січня 2023 року), уродженець Києва Євген Коваленко (12 лютого 2023 року), і Дмитро Режевський (11 лютого 2023 року).

Ще один обвинувачений Артем Калашніков 18 березня 2023 року на вищезгаданому пункті пропуску для виїзду скористався підробленим посвідченням про інвалідність ІІ групи. Також 31 жовтня 2022 року одесит Олександр Хоменський намагався виїхати з України з підробленою посвідкою на постійне проживання в Молдові, і також був викритий на пункті пропуску Угринів-Долгобичів.

Слідчі висунули чоловікам обвинувачення у підробці документів та подальшому їх використанні (ч.1, ч.4 ст. 358 КК України). Суду обвинувачені направили заяви про визнання винуванусті та не заперечували в слуханні справи за їх відсутності.

Суд визнав шістьох громадян винними в інкримінованих обвинуваченнях та присудив 17 тис. грн штрафу. Вироки можна буде оскаржити в апеляції.