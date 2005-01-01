За вбивство родича мешканцю Дрогобиччини загрожує до 10 років ув’язнення

Мешканцю Дрогобиччини, який до смерті побив свого родича, загрожує до 10 років ув’язнення. У понеділок, 25 грудня, правоохоронці повідомили 20-річному затриманому про підозру. А наступного дня, 26 грудня, Дрогобицький міськрайонний суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Подія трапилась цьогоріч у вересні, у с. Унятичі Дрогобицького району.

Поліція встановила, що під час сварки 20-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс своєму родичу численні удари руками та ногами у різні ділянки тіла, а також у голову. Від отриманих травм 33-річний чоловік помер.

«За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, Дрогобицьким відділом поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 20-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.