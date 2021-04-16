На момент загибелі Віктору Гурняку було 27 років

Верховна Рада підтримала пропозицію посмертно присвоїти звання Героя України львів'янину Віктору Гурняку. Він загинув у зоні АТО у 2014 році. За це рішення проголосували 257 нардепів, тож згодом його має розглянути президент.

Віктор Гурняк народився на Тернопільщині. Працював фотографом для низки українських та міжнародних агентств, зокрема, УНІАН та Reuters. Був співзасновником львівського фотоагентства LUFA. Разом із сім'єю проживав у Львові.

Від початку війни на Сході України як волонтер Віктор Гурняк збирав гроші бійцям та купував їм необхідні речі, допомагав із транспортуванням. У липні 2014 року 27-річний Віктор став співзасновником військово-патріотичної організації «Український легіон», а вересні пішов служити добровольцем до батальйону «Айдар».

Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 від мінометного снаряду, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов'яносербського району Луганської області. Його поховали на Личаківському кладовищі. У Віктора залишилась дружина та донька.

У 2015 році друзі Віктора Гурняка зняли документальний фільм про його життя, а його доньці президент присвоїв стипендію.