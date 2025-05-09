Закарпатець сплатив податки з 19 млн грн прибутку

БЕБ викрило закарпатця, який заробив 19 млн грн, проводячи ремонти і не сплачуючи податки. Після відшкодування 3,7 млн грн податків його можуть звільнити від кримінальної відповідальності.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області, житель Мукачівського району надавав послуги із будівництва та організації чистових ремонтів, проте не був зареєстрованим ФОПом.

«Чоловік отримав дохід у розмірі понад 19 млн грн, які надалі не відобразив у податковій звітності. Це призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 3,7 млн грн. У ході досудового розслідування детективи забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

Підприємцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в значних розмірах), передавши в суд клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням заподіяної шкоди.