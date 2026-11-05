Інцидент стався на посту «Астей»

Посадовці управління боротьби з контрабандою Закарпатської митниці спільно з прикордонниками запобігли ввезенню в Україну партії електронних сигарет китайського виробництва на 1,3 млн грн. Водієві загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Закарпатській митниці в четвер, 5 листопада, інцидент стався на посту «Астей». Повертаючись з Угорщини 21-річний закарпатець обрав «зелений коридор», засвідчивши відсутність комерційного товару, що підлягає обов’язковому декларуванню.

«Митники перевірили авто та виявили у багажному відсіку 261 коробку з 2610 електронними сигаретами Elf King DC5000 та Myde plus китайського виробництва. Орієнтовна вартість комерційного товару сягає 1,3 млн грн», – розповіли на митниці.

За законом через кордон можна переміщувати тільки два вейпи на людину. На водія склали протокол за ч. 3 статті 471 Митного кодексу (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на територію України). Санкція статті передбачає 5,1 тис. грн штрафу з конфіскацією товару або без неї.

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Про інцидент, який має ознаки кримінального злочину за статтею 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), митниця повідомить Бюро економічної безпеки.