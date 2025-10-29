Мешканці Калин оголосили​​​​​​​ безстрокову акцію протесту проти ГЕС на річці в їхньому селі

Закарпатський апеляційний суд задовольнив заяву представників громади села Калини Тячівського району, заборонивши ТОВ «Гідроресурс-Тересва» зводити гідроелектростанції на річці Тересва. Заборона діятиме, поки правозахисники оскаржуватимуть рішення про виділення Дубівською селищною радою землі під ГЕС, розповіла ZAXID.NET адвокатка Наталія Майстренко.

Йдеться про будівництво МГЕС потужністю 1 МВт на річці Тересва у Тячівському районі. Проєкт реалізовує ТОВ «Гідроресурс-Тересва». У березні 2025 року компанія завезла техніку на берег водойми й під час корчування дерев працівники пошкодили дамбу. Пізніше виявилося, що забудовник зводить гідроелектростанції без дозволу Міндовкілля.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу і домоглися в суді арешту виділених Дубівською селищною радою земельних ділянок під ГЕС. Однак 13 серпня 2025 року Закарпатський апеляційний суд арешт скасував.

«Ми не змогли оскаржити рішення апеляції, адже воно закінчується на стадії досудового розслідування. Натомість в цивільній справі заявили про забезпечення позову, шляхом заборони виконувати підготовчі та будівельні роботи, доки розглядатиметься оскарження рішення Дубівської селищної ради про відведення ділянок», – зазначила Наталія Майстренко.

У вівторок, 28 жовтня, Закарпатський апеляційний суд задовольнив заяву представника громади села Калини Володимира Цубери, заборонивши будувати малі ГЕС на Тересві.

Нагадаємо, 1 вересня мешканці Калин оголосили безстрокову акцію протесту проти гідроелектростанцій на річці в їхньому селі і під час загальних зборів висловили недовіру депутатам і голові Дубівської ОТГ.