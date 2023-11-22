За підроблені документи чоловік заплатив 4000 гривень

Берегівський районний суд визнав винним уродженця міста Ізмаїл Одеської області Владислава Карачебана у підробці тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії. Чоловік заплатить 8500 гривень штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли 20 листопада, Владислав Карачебан замовив виготовлення військового квитка та довідки ВЛК про непридатність до військової служби у невідомої особи в інтернеті. За послуги заплатив 4000 гривень і, отримавши підроблені документи, хотів виїхати з України.

Ізмаїльця затримали 20 липня 2022 року під час проходження прикордонного контролю у міжнародному пункті пропуску «Лужанка» в селі Астей Берегівського району. У суді Владислав Карачебан визнав свою провину.

Суддя Олександр Фейір призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.