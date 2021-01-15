Закупівлею вакцин від коронавірусу для України буде займатися міжнародна органазація Crown Agent, а не державне підприємство «Медазкупівлі», яке було уповноважене на це раніше.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, заявив на брифінгу 15 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Організація буде займатися, зокрема, укладанням контрактів відповідно до проведених попередньо перемовин держави, і організовувати логістичний супровід вантажів.

Ця міжнародна організація походить з Великої Британії, займається закупівлею вакцин для різних країн. Україна співпрацює з нею з 2015 року.

Степанов заявив, що «Медзакупівлі» більше не будуть займатися вакцинами від коронавірусу, бо «результати 2020 року показали, що робота ДП є вкрай нефективною з точки зору організації процесу керівництвом компанії».

За словами Степанова, минулого року не закупили 20% необхідних ліків зокрема і від онкології.

«Позиція і непрофесійна поведінка ДП "Медзакупівлі" викликали додаткові запитання у наших контрагентів, зокрема і недолугі заяви керівництва компанія», – заявив Степанов.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу, якщо її дієвість становитиме не менш як 70%.

Пізніше Україна домовилася закупити понад 9 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech. Вже 11 січня група фармкомпаній «Лекхім» оголосила про укладання угоди із SinoVac на постачання в Україну 5 млн доз препарату в першому півріччі 2021 року.