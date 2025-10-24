Він й надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави

У п’ятницю, 24 жовтня, Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову. Він й надалі перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Усі фото ZAXID.NET

Михайло Сцельніков перебуватиме під вартою до 22 грудня. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Після судового засідання керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що в телефоні підозрюваного знайшли докази, що він «зливав» росіянам інформацію про об'єкти Сил оборони.

«Ми під час огляду телефону підозрюваного виявили фотографії розташування певних об’єктів ЗСУ, розташування ешелонів з паливом, які він скидав своєму куратору. Це встановлений факт. Після вбивства ми встановили маршрут втечі вбивці, виявили велосипед в лісі й спалені речі. Далі була призначена експертиза. Спершу було виявлено ДНК невідомого на той момент чоловіка, а коли затримали Сцельнікова, то призначили порівняльну експертизу і показники збіглися. По кримінальному провадженню проводиться більше ніж 800 експертиз, на це треба мати час», – сказав Микола Мерет.

Нагадаємо, 2 вересня Галицький районний суд арештував на два місяці без права застави підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія Михайла Сцельнікова. Прокуратура клопотала про тримання під вартою без права внесення застави, адвокат не заперечував.

Андрія Парубія застрелили 30 серпня посеред вулиці. Кілер замаскувався під курʼєра доставки та втік. За кілька днів за підозрою у вбивстві затримали 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який зізнався у скоєному. Розслідувачі зʼясували, що підозрюваний у вбивстві з 2014 року ненавидів українську владу та заявив, що хоче на обмін у Росію. Згодом Михайлу Сцельнікову повідомили про підозру у державній зраді. СБУ зібрала докази, що він діяв на замовлення спецслужб РФ.