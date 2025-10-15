Посадовцю загрожує до дев'яти років позбавлення волі

На Буковині правоохоронці викрили заступника міського голови Сокирян, який допомагав чоловіку тікати за кордон. За інформацією поліції, підозрюваний допомагав організатору схеми переправити поза пунктами пропуску до Молдови військовозобов’язаного жителя Хмельниччини.

Правоохоронці встановили, що 61-річний організатор теж проживає на Хмельниччині. Саме там він підшукав «клієнта», який погодився заплатити 7 тис. доларів, аби непоміченим перетнути кордон з Молдовою.Чоловіки зустрілися, організатор пояснив план втечі, отримав гроші й перевіз клієнта човном через Дністер до Чернівецької області.

«Далі до справи підключився заступник міського голови. Він зустрів чоловіка у Новодністровську, провів інструктаж, пересадив у інше авто та супроводжував до прикордонного села. Показав напрямок руху до визначеної ним ділянки кордону поза межами пункту пропуску, детально надав інструктаж, як саме перейти через кордон та дістатися до молдовського міста Окниця», – йдеться в повідомленні прокуратури Буковини.

Фото з сесії Сокирянської ради та фото, оприлюднене прокуратурою

Однак перехід через кордон для ухилянта не вдався – його затримали прикордонники. Чоловік розповів, хто саме допомагав йому потрапити до Молдови. За даними «Суспільне. Чернівці», ймовірно, йдеться про нещодавно призначеного Віталія Харабару. Його затвердили на цій посаді у вересні на сесії. Відомо, що він колишній військовий, ветеран.

Правоохоронці повідомили організатору та посадовцю про підозру. Їм інкриміновано ч. 2 та ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Підозрюваним загрожує до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна.