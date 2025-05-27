Микола Жоган працює заступником голови Кам’янець-Подільської райради з грудня 2020 року

Правоохоронці викрили 61-річного заступника голови Кам’янець-Подільської районної ради на хабарі. Посадовець пообіцяв за 5000 доларів винагороди оформити ІІ групи інвалідності знайомій. Тепер йому загрожує до восьми років тюрми. Про це повідомила 27 травня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, заступник голови Кам’янець-Подільської районної ради запропонував знайомій допомогу в оформленні ІІ групи інвалідності для доньки, що в подальшому дозволило б її зятю отримати відстрочку від мобілізації. Для вирішення цього питання він запропонував за 5 тис. доларів винагороди вплинути на лікарів експертної групи.

«Затримали 61-річного посадовця під час отримання грошей. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади», – зазначають у прокуратурі.

Зауважимо, що на офіційному сайті Кам’янець-Подільської районної ради заступником голови вказаний 61-річний Микола Жоган. Посадовець народився 18 січня 1964 року у селі Лімна на Львівщині. Має вищу освіту, навчався в Українській академії внутрішніх справ України та у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. У 2014-2015 роках був головою Кам’янець-Подільської районної ради. З грудня 2020 року Микола Жоган – заступник голови Кам’янець-Подільської райради.

Посадовцю оголосили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.