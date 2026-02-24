Чоловіка затримали під час передачі частини грошей

Під час спецоперації правоохоронці затримали «смотрящого» за Тернополем, який за гроші знімав військовозобов’язаних чоловіків з обліку в системі «Оберіг». У незаконній схемі йому допомагав ще один спільник. Кримінального авторитета на псевдо «Буржуй» викрили під час передачі частини грошей.

Поліцейські встановили, що так званий «смотрящий» за Тернополем налагодив функціонування злочинної схеми з ухилення від мобілізації. У поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що йдеться про кримінального авторитета на прізвисько «Буржуй». Він допомагав військовозобов’язаним «вирішити питання» у ТЦК та СП. Зокрема, зняти їх з розшуку, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 24 лютого.

Також під час зустрічі в місцевому ресторані один із підозрюваних пообіцяв жінці допомогти зняти з розшуку її знайомого. Гроші замовниця мала передати через його спільника. Вартість такої послуги коштувала від 3 до 4 тис. доларів. Затримали «смотрящого» та його спільника 20 лютого під час отримання понад 3 тис. доларів.

Двом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом), додали в прокуратурі Тернопільщини. «Смотрящому» та 47-річному мешканцю Тернополя суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 166 тис. грн. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.