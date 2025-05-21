Ці пташки не потребують складного догляду чи багато уваги

Зеброві амадини (зяблики, діамантики) – це популярні птахи, яких часто заводять через їхню красу та простоту у догляді. Вони невибагливі, красиві та активні. The Spruce Pets розповідає про переваги на недоліки зебрових в'юрків.

Чому варто завести зеброву амадину

Ці пташки не потребують складного догляду чи багато уваги. Вони дуже товариські між собою, тому ви можете утримувати їх як парами, так і групами понад шість особин.

Що стосується вокалізації, то птах видає тихе цвірінькання і пищання, яке легко переноситься. Цей вид чудово підійде для утримання у квартирі.

Що варто врахувати

Зеброві амадини не будуть такими ласкавими, як папуги. Вони не дуже прив'язуються до людей. І хоча зяблики можуть стати ручними, вони все ще не полюбляють, коли їх тримають на руках. Але після тривалих тренувань вони можуть прилетіти до вас на руку.

Амадинам потрібна велика клітка, адже їм потрібно багато літати. Рекомендується придбати якомога більшу клітку, а також забезпечити птаха драбинами, гойдалками та жердинами.