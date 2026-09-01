Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає небезпечним для авіакомпаній, страховиків та інших учасників міжнародних авіаперевезень. Про це йдеться у його вечірньому зверненні 1 вересня.

Він наголосив, що Україна не становить загрози для цивільної авіації, але слід враховувати, що в небі Росії будуть перебувати дрони.

«Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо», – сказав президент.

Він також запевнив, що Україна не хоче втрати невинних життів. Тому попереджає партнерів: «у небі Росії закінчились безпечні моменти».

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Зеленський закликав послів інших держав, які працюють у Києві та Москві, донести цю інформацію до своїх столиць.

«Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки», – сказав президент.

Міністерство закордонних справ України та профільні відомства нададуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі.

Нагадаємо, за даними радника президента України Сергія «Флеша» Бескрестнова, у липні Росія запустила по Україні близько 1500 реактивних «шахедів», а в серпні їхня кількість перевищила 2500. За його словами, окупанти запускають такі дрони майже одразу після їхнього виготовлення.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що Росія може продовжувати атаки реактивними дронами по Україні щонайменше до парламентських виборів у РФ, запланованих на 18-20 вересня. Він також заявив, що Україна готує контрзаходи проти ворожих атак.