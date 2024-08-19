Зеленський пояснив, чому західні партнери не знали про підготовку операції ЗСУ на Курщині
Превентивний захист України став найбільш ефективною протидією російському терору, оскільки зруйнував концепцію «червоних ліній» щодо Росії. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, інформує Офіс президента.
За словами голови держави, що ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що українці планують військову операцію на Курщині, сказав би, що це нереально, адже це стане перетином усіх можливих «червоних ліній», виставлених Кремлем.
«Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію (на Курщині – ред.), сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе – наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні», – сказав він.
За словами президента, активний та превентивний захист українців є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора.
На думку Володимира Зеленського, сталася важлива ідеологічна зміна, адже вся концепція так званих «червоних ліній» щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деякими партнерами, «розсипалася цими днями десь під Суджею».
«Коли наші українські захисники життя діють саме так, міцно, хоробро й коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого. І тепер світ бачить, що це так, що це дійсно спрацьовує. Не лише на тимчасово окупованій території нашої держави, а й на території самої Росії. Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості – сміливості нашої, сміливості партнерів», - наголосив він.
Глава держави додав, що є важливим, аби партнери були синхронними з Україною у рішучості. На його думку, «тоді в Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру».
«Ми повинні примушувати Росію всіма силами й разом з партнерами до миру», – наголосив він.
Нагадаємо, операція Збройних сил у Курській області Росії триває з 6 серпня. Уперше присутність ЗСУ на Курщині офіційно підтвердили Володимир Зеленський та Олександр Сирський лише 12 серпня. Українська влада повідомила, що планує створити в Курській області зону безпеки та відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Також заявлялось, що українські військові планують допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів. Увечері 14 серпня Росія зв’язалась з Україною щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. За різними оцінками в полон потрапили майже дві тисячі російських солдатів.