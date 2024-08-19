На думку Володимира Зеленського, у війні з Росією сталася важлива ідеологічна зміна

Превентивний захист України став найбільш ефективною протидією російському терору, оскільки зруйнував концепцію «червоних ліній» щодо Росії. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 серпня, на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, інформує Офіс президента.

За словами голови держави, що ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що українці планують військову операцію на Курщині, сказав би, що це нереально, адже це стане перетином усіх можливих «червоних ліній», виставлених Кремлем.

«Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію (на Курщині – ред.), сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе – наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні», – сказав він.

За словами президента, активний та превентивний захист українців є найбільш ефективною протидією російському терору та забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора.

На думку Володимира Зеленського, сталася важлива ідеологічна зміна, адже вся концепція так званих «червоних ліній» щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деякими партнерами, «розсипалася цими днями десь під Суджею».

«Коли наші українські захисники життя діють саме так, міцно, хоробро й коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого. І тепер світ бачить, що це так, що це дійсно спрацьовує. Не лише на тимчасово окупованій території нашої держави, а й на території самої Росії. Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості – сміливості нашої, сміливості партнерів», - наголосив він.

Глава держави додав, що є важливим, аби партнери були синхронними з Україною у рішучості. На його думку, «тоді в Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру».

«Ми повинні примушувати Росію всіма силами й разом з партнерами до миру», – наголосив він.

Нагадаємо, операція Збройних сил у Курській області Росії триває з 6 серпня. Уперше присутність ЗСУ на Курщині офіційно підтвердили Володимир Зеленський та Олександр Сирський лише 12 серпня. Українська влада повідомила, що планує створити в Курській області зону безпеки та відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Також заявлялось, що українські військові планують допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів. Увечері 14 серпня Росія зв’язалась з Україною щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. За різними оцінками в полон потрапили майже дві тисячі російських солдатів.