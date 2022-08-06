В Україні створили спеціальну робочу групу для компенсації збитків, завданих війною. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Задля створення та впровадження механізму компенсації президент сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету Міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

Дана комісія матиме змогу розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною. Також Україна проводить переговори з міжнародними партнерами про заморожені російські активи з їх подальшим спрямуванням на відшкодування збитків.

Ще одним важливим етапом у цьому напрямку стала резолюція підписана 22 червня Парламентською Асамблеєю Ради Європи. Вона покликана забезпечити всеосяжне впровадження інституційного компенсаційного механізму.

Президент зазначив, що на сьогодні наші партнери не ставлять під сумнів, створення міжнародних механізмів компенсації, питання лише в тому, щоб знайти юридичний механізм реалізації.