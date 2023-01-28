Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти 185 осіб і компаній, яких Росія використовує для перевезення залізницею особового складу та військової техніки. Про це йдеться в указі президента, опублікованому 28 січня на сайті ОП.

Як повідомив Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 28 січня, йдеться про 185 компаній та осіб.

«Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використовуватися для нашої оборони. Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами», – сказав президент.

У своєму зверненні Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає посилювати санкції проти Росії, а також розслідувачам, які викривають «шляхи, що використовує держава-терорист, намагаючись обійти санкції».

В опублікованому на сайті президента санкційному списку є троє фізичних осіб і 182 – компанії.