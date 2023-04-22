У суботу, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сотень російських політичних партій, фізичних та юридичних осіб. Про це йдеться в указах Зеленського.

У наступному санкційному переліку є російські партії КПРФ, ЛДПР, «Соціалістична партія», «Єдина Росія», «Нові люди» та «Справедлива Росія», а також ЦВК і низка компаній, загалом 60 пунктів. Санкції проти них введені на 10 років.

Ще в одному з указів йдеться про завпровадження санкцій проти 30 росіян, іранця та українця – державного зрадника Володимира Бобришева, якому СБУ влітку повідомила про підозру, а окупанти його зробили «начальником відділу кадрів» у так званій «поліції». Також у списку є восьмеро громадян Малі, проти яких введені санкції до 31 серпня.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції РНБО проти 400 фізичних та 250 юридичних осіб – росіян, білорусів та українців, які дотичні до Росії.

Під санкції потрапила і донька міністра оборони Росії Шойгу Ксєнія, яка обіймає посаду президентки федерації тріатлону Росії. Разом із нею під санкції потрапили міністр спорту Сєргєй Ковальчук, гімнастка Свєтлана Хоркіна та фігурист Ілья Авєрбух.

Окрім спортивних діячів країни-агресорки, санкції наклали на російських підприємців та працівників, зокрема тих, хто працює на російські ІТ-компанії «Яндекс», «Рамблер», «ВКонтакте» та інші.