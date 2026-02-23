Зеленський розповів, що деякі союзники пропонують прислати в Україну свої війська

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія та Франція офіційно заявили про готовність відіслати в Україну по одній бригаді під час підписання декларації з учасниками «Коаліції охочих». Про це Зеленський розповів в інтервʼю AFP, опублікованому 22 лютого.

Зеленський наголосив, що навіть якби Польща запропонувала розмістити свої сили у Львові, для України такий варіант не підходить. Він пояснив, що пріоритетом є підтримка з боку сусідніх країн на рівні логістики та протиповітряної оборони.

«Польща наразі не підтверджувала свою участь. Але навіть якби вона запропонувала розмістити свої сили, наприклад, у Львові, для нас такий варіант не підходить. Ми так не працюємо. Для нас краще, щоб Польща могла допомагати з логістикою для авіації та систем ППО. У перспективі для України важливіше, щоб із території сусідніх країн у разі загрози могли збивати ворожі повітряні цілі. Саме в цьому ми більше зацікавлені», – наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що безумовно на першій лінії ніхто не хоче стояти. Водночас за його словами, для українців було б логічно бачити поруч із собою партнерів. Як приклад, він навів Польщу та країни Балтії і наголосив: якщо ці держави вважають Білорусь такою ж загрозою для себе, як Росію, то їхні війська могли б перебувати на кордоні між Україною та Білоруссю. За його словами, тоді українські підрозділи можна було б спрямувати на інші напрямки.