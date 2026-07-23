«Насосенергомаш» став ланкою схеми виведення грошей з «Енергоатому»

Фігуранти справи так званих «плівок Міндіча», ймовірно, використовували державний завод «Насосенергомаш» для виведення грошей із державних підприємств через приватну компанію «Атен». Про це у четвер, 23 липня, заявив народний депутат Ярослав Железняк, оприлюднивши власне розслідування.

За його словами, сумський завод «Насосенергомаш», який виробляє обладнання, зокрема для атомної енергетики, у 2022 році був стягнутий у дохід держави через російських власників. Через два роки актив передали в управління «Енергоатому». Після цього підприємство неодноразово фігурувало у розмовах, зафіксованих на так званих «плівках Міндіча».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За версією нардепа, схема працювала так: компанія «Атен» перемагала в тендерах, закуповувала матеріали через дві інші фірми, після чого передавала їх «Насосенергомашу» для виготовлення деталей. Готову продукцію «Атен» продавав «Енергоатому». Як приклад Железняк навів один із тендерів, у якому виробничий ланцюг коштував компанії «Атен» близько 122 млн грн, тоді як безпосередньо роботи заводу оцінювалися приблизно у 7 млн грн. Водночас «Енергоатом» заплатив за готову продукцію 149 млн грн.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На думку депутата, у разі прямого замовлення деталей у державного заводу витрати могли бути значно меншими. Железняк також повідомив, що, за його інформацією, цією схемою вже зацікавилися українські антикорупційні органи.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП повідомили про викриття корупційної схеми у сфері «Енергоатома». За даними слідства, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії незаконні винагороди у розмірі 10–15% від суми контрактів, а через схему, за оцінками правоохоронців, пройшло близько 100 млн доларів. У справі згадувалися міністр енергетики Герман Галущенко та бізнесмен Тімур Міндіч, а підозри оголосили шістьом учасникам організації.

Згодом правоохоронці задокументували, як учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову