Лайливі слова він наніс на граніт жовтою фарбою

На Тернопільщині поліцейські розшукали хулігана, який лайливими словами обписав надгробок покійної мешканки села. Під час допиту він пояснив, що зробив це через давню образу на жінку. Затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі за вандалізм.

До співробітників поліції звернулася жителька Чернівців із заявою про те, що невідомий пошкодив надгробний пам’ятник на могилі її матері. Це сталося на кладовищі в одному з сіл Заліщицької громади. Зловмисник жовтою фарбою написав лайливі слова, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 31 березня. Жінка підозрювала у скоєному односельця.



Поліція встановила, що наругу над могилою вчинив 40-річний житель Заліщицької громади. На взутті та одязі чоловіка знайшли залишки жовтої фарби, якою були зроблені написи на гранітному надгробку.

Чоловік так помстився покійній за давню образу



Під час допиту зловмисник виправдовувався та додав, що покійна за життя сильно насміхалася з нього. Лайливі слова «С*ка, згний» на її надгробку він написав, щоб помститися.



Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою). Санкція статті передбачає штраф до 68 тис. грн або пробаційний нагляд до трьох років, або обмеження чи позбавлення волі на той самий термін. Наразі вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.