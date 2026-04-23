У регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності

Упродовж доби, 23 квітня, на Тернопільщині можливе погіршення погоди – пориви вітру до 20 м/с, а на поверхні ґрунту – місцями заморозки до 0–3 °С. Рятувальники закликають мешканців бути обережними, не перебувати на відкритій місцевості та біля дерев під час сильного вітру.

Про погрішення погоди в регіоні повідомили в ДСНС Тернопільщини. На сторінці обласного гідрометеоцентру у фейсбуці йдеться про оголошення жовтого рівня небезпечності. Жителів також попередили, що вітер може ламати дерева та обривати лінії електропередач.

У п’ятницю, 24 квітня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря по області вночі 1–6ºС тепла, вдень 9–14 ºС тепла. У Тернополі вночі 2–4 ºС тепла, вдень 11–13 ºС тепла.

У суботу, 25 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі 3–8 ºС тепла, температура повітря вдень 13–18 ºС тепла.

У неділю, 26 квітня, буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура впродовж доби 7–12 ºС тепла.