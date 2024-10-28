Гощанський районний суд визнав місцеву жительку Лілію Гордійчук винною у домашньому насильстві. За систематичні знущання над невісткою обвинуваченій призначили рік пробаційного нагляду та зобов’язали пройти програму для кривдників.

Як йдеться у вироку від 23 жовтня, у період із квітня по липень 2024 року Лілія Гордійчук систематично вчиняла психологічне насильство щодо своєї невістки. Зокрема, обвинувачена нецензурно лаялася у бік потерпілої, погрожувала їй фізичною розправою, виганяла з будинку тощо. За даними слідства, такі дії свекрухи призвели до психологічних і фізичних страждань, а також погіршення якості життя потерпілої.

У суді Лілія Гордійчук визнала свою вину. Вона підтвердила, що неодноразово першою розпочинала конфлікти з невісткою, з якою проживала в одному будинку. Втім, за словами обвинуваченої, вона вже переселилася та уникає спілкування з потерпілою.

Водночас невістка Лілії Гордійчук розповіла, що протягом тривалого часу через вживання алкогольних напоїв свекруха вчиняла щодо неї психологічне насильство. Потерпіла зауважила, що стосунки між ними досі неприязні, вони не спілкуються, а при призначенні покарання покладається на розсуд суду.

Суддя Юлія Оленич визнала Лілію Гордійчук винною за ст.126-1 ККУ (домашнє насильство) та призначила покарання у вигляді року пробаційного нагляду. Крім того, протягом трьох місяців обвинувачена зобовʼязана пройти програму для кривдників. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.