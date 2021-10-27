«Жовтий» сертифікат про щеплення однією дозою вакцини проти Covid-19 відтепер можна завантажити на порталі «Дія» і роздрукувати. Про це йдеться у повідомленні сервісу «Дія» в Telegram.

Сертифікат відтепер можна створити й роздрукувати вдома на будь-якому пристрої. Надсилати біометричні документи, що посвідчують особу, не потрібно – достатньо мати кваліфікований електронний підпис. Документ також можна зберегти у форматі PDF на комп’ютері або смартфоні.

Як отримати «жовтий» ковід-сертифікат на порталі «Дія»

Щоб отримати сертифікат про щеплення однією дозою вакцини від коронавірусу, виконайте такі дії:

авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного цифрового підпису;

натисніть «Отримати Covid-сертифікат» на головній сторінці або в розділі «Послуги»;

підпишіть згоду про обробку персональних даних, використовуючи електронний цифровий підпис;

на електронну пошту надійде повідомлення, коли «Дія» знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах.

Якщо ви хочете завантажити його як файл PDF, потрібно зайти в «Кабінет громадянина» на сайті diia.gov.ua. У розділі «Послуги» знаходяться замовлені документи. Потрібно натиснути на кнопку «Завантажити» біля файлу covid-vaccination-certificate.pdf.

Нагадаємо, що «жовті» ковід-сертифікати необхідні людям, які перебувають у регіонах «жовтої» зони епідемічної небезпеки. Документ дає можливість уникнути карантинних обмежень. Зокрема, в таких зонах навчальні заклади можуть працювати за умови наявності щонайменше у 80% їхніх працівників «жовтих» або «зелених» сертифікатів. Окрім того, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» ковід-сертифікат.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24 вересня на порталі «Дія» з’явилася можливість роздрукувати «зелений» ковід-сертифікат, який можуть отримати люди, щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу. Крім того, «Дія» тестуватиме ковід-сертифікати для одужалих від коронавірусу та тих, хто має негативний ПЛР-тест.