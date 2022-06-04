Овсяннікова отримала вигідний для Заходу образ дисидентки і почала «відпрацьовувати «поставлене завдання»

Російська журналістка Марина Овсяннікова є одним із прикладів роботи російської пропаганди. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

В ЦПД впевнені, що Овсяннікова є прикладом системної роботи російської пропаганди.

«Засвітивши майже всіх спікерів, які мали хоч якийсь кредит довіри на Заході, російська пропаганда прискореними темпами намагається створити нових агентів впливу, що просуватимуть наративи, необхідні Кремлю. Яскравим прикладом такої "системної роботи" російської пропаганди стала журналістка Марина Овсяннікова, яка за допомогою паперу та декількох маркерів перетворилася на героїню-дисидентку», – зазначили в ЦПД.

У Центрі зауважили, що Овсяннікова отримала вигідний для Заходу образ дисидентки і почала «відпрацьовувати «поставлене завдання» з просування на західну аудиторію наративу про необхідність зняття санкцій з РФ».

Також «колишня» пропагандистка «досить успішно просуває тези про неприпустимість русофобії та недопущення несення колективної відповідальності росіян за дії Путіна».

Хто така Марія Овсяннікова

Марія Овсяннікова працювала редакторкою на російському пропагандистському «Пєрвому» каналі з 2003-го до 2022 року.

14 березня 2022 року під час випуску новин Овсяннікова забігла за спину ведучої Єкатєріни Андрєєвої, тримаючи в руках плакат із написом: «No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war».

Одразу після інциденту Овсяннікову затримали. Колишня редакторка розповіла, що її допитували протягом 14 годин після інциденту і не допускали адвоката.

17 березня Овсяннікова звільнилася з телеканалу. Пізніше Овсяннікова переїхала до Німеччини. У Європі вона вже наприкінці березня почала просувати ідею скасування санкцій проти Росії. За її словами, «російські люди не мають колективно відповідати за те, що відбувається в Україні».

11 квітня концерн Axel Springer випустив заяву, що Овсяннікова як позаштатна співробітниця висвітлюватиме для газети Die Welt і новинного телеканала Welt події в Росії та Україні.

31 травня українське інформагентство «Інтерфакс-Україна» анонсувало на 1 червня, а потім скасувало пресконференцію Овсяннікової про те, «як працює російська пропаганда». Гендиректор агентства Олександр Мартиненко повідомив, що захід скасували через «негативний суспільний резонанс».

4 червня Овсяннікова все ж відвідала Україну, зокрема, приїхала в Одесу, уродженкою якої вона є.