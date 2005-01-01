ЗМІ оприлюднили записку із зізнанням підозрюваного в убивстві Ірини Ноздровської

Юрій Россошанський

ЗМІ оприлюднили записку, яку підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрій Россошанський написав після затримання. У ній він побічно зізнається у скоєнні злочину. Фотокопію записки Россошанського опублікувало видання «Обозреватель».

«Юля, доця, не переживай. Я закритий. Побачимося дуже нескоро. Бережи матусю, Юля, Дмитрику передачі з мамою носіть. Мені не треба. Я за вас буду молитися. Буду сподіватися на 116 статтю. Цілую, люблю. Ваш татко. Допомагай матусі!!! Цілуй Марка. Він уже виросте, коли я повернуся. Я це зробив тільки для того, щоб вам спокійно було. Це в стані, коли терпіти було все нестерпно. Приховувати я нічого не міг. Зробив це ввечері, коли вийшла з автобуса, кричала мені: «Вбивця», от я і зірвався. Ніхто не знав, я нікому, ні тобі, ні мамі, нікому не говорив. Ще раз прости, якщо щось не так», – йдеться в ній.

Фото «Обозреватель»

Зауважимо, що судячи з усього, саме про цю записку говорив начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін під час брифінгу 10 січня.

«Ця записка була написана в присутності співробітників поліції про те, що він визнає свою провину, про те, що він кається, про те, що він просить вибачення у своєї сім'ї. Ця записка була передана дружині», – повідомив Аброськін.

У записці Россошанський каже, що сподівається на ст. 116 КК України (Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Однак підозру Юрієві Россошанському оголошено за ч 1. ст 115 (Умисне вбивство).

Як інформував ZAXID.NET, 9 січня суд ухвалив рішення заарештувати Юрія Россошанського на два місяці без права внесення застави.

Експертиза виявила на тілі правозахисниці Ірини Ноздровської частинки ДНК, що належать підозрюваному у її вбивстві Юрію Россошанському.

Водночас, адвокат дочки Ірини Ноздровської Олександр Панченко заявив, що сумнівається у вині Россошанського, оскільки не бачив детального звіту судмедекспертизи.