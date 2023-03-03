Над Єнакієво збили російський бомбардувальник Су-34

Зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку збили в небі над Донбасом російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Спершу повідомлялось, що літак випадково збили російські сили ППО. Проте українські військові уточнили, що літак було збито зенітниками ЗСУ.

«3 березня 2023 року в районі Єнакієво [яке знаходиться щонайменше за 23 км від лінії фронту], близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться в повідомленні.

Пілоти літака катапультувались, проте один з них загинув, а другий – отримав травми. Від початку війни це вже 24 задокументоване збиття літака цього типу.

Єнакієве знаходиться щонайменше за 23 км від лінії фронту]

Су-34 – радянський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого. Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисяч км/год на висоті до 14,6 км.