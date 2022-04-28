Ефективним веденням бойових дій наші підрозділи зірвали ворожу підготовку до атаки на Миколаївщині

​На південному напрямку Збройні сили знищили 49 росіян та 14 одиниць техніки. Також подвійним влучанням українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів.

«Загальні втрати ворога за добу склали 49 осіб та 14 одиниць техніки, з яких 6 – броньованої, 3 – автомобільної, 3 – ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння, і навіть техніка тилу. В районі Молодецького та Великої Олександрівки подвійним влучанням українські воїни знищили ворожі склади боєприпасів», – повідомило ввечері 27 квітня Оперативне командування «Південь».

Ворожі війська продовжують наступ на сході України, щоби встановити контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом. Що стосується Херсонщини та Миколаївщини, то впродовж доби ворог намагався покращити своє тактичне положення в бік Миколаєва, але успіху не мав.

«За підтримки артилерії підрозділи Збройних сил України відбили атаку ворога біля Новогригорівки та дві – поблизу Олександрівки (Миколаївська область – ред.). Ефективним веденням бойових дій наші підрозділи зірвали ворожу підготовку до атаки в напрямку Миколаївки», – повідомило Оперативне командування «Південь».

У районі Нововоронцовки на Херсонщиін підрозділи ППО збили безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10».

За інформацією Оперативного командування «Південь», на Чорному морі корабельне угруповання флоту РФ із підводними човнами залишається в готовності нанесення ракетних ударів по Україні. Також окупанти продовжують використовувати аеродром «Мелітополь» для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 та транспортно-бойових Мі-8.

​На Лиманському напрямку росіяни намагаються захопити населений пункт Лиман. Окупанти проводять підготовку для форсування річки Сіверський Донець.

Також командування «Південь» повідомило, що 27 квітня увечері серія вибухів пролунала в центрі Херсона. Нагадаємо, 25 квітня російські військові зайняли будівлю Херсонської міськради. Хоча часткова окупація міста відбулася раніше, в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. 27 квітня росіяни закидали учасників мітингу в Херсоні світлошумовими гранатами. Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де окупанти також відкривали вогонь по цивільних.

Зазначимо, що за попередню добу ЗСУ вразили вісім повітряних цілей: один літак, одну крилату ракету та шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.