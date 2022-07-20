У Лазурному знищили надсучасну РЛС росіян

Збройні сили України знищили російську надсучасну радіолокаційну станцію «Подльот». Про це 20 липня повідомила прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Військові розповіли, що надсучасну російську станцію радіолокації 48Я6-К1 «Подльот» знищили в селищі Лазурне Херсонської області більш ніж за 100 км від позицій, які зараз займають ЗСУ.

Коли і як саме була знищена раіолокаціна станція українські військові не уточняли.

РЛС 48Я6-К1 «Подльот» – універсальна мобільна твердотільна трикоординатна станція радіолокації з фазованою антенною решіткою кругового огляду і виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах в складній перешкодовій обстановці.

РЛС розроблена концерном ППО «Алмаз-Антей» для повітряно-космічних сил Росії. Комплекс призначений для видачі цілевказівок для ЗРК С-300, С-400 та подібних до них.

Держвипробування комплексу розпочали у 2010 році, перші поставки РЛС «Подльот» до військ ППО Росії розпочали у 2015 році.