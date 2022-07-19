ЗСУ збили на Херсонщині російський винищувач Су-35
Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.
Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35.
«Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався», – йдеться в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
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