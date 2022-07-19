Втрати росіян у війні проти України.

В районі Нової Каховки зенітні ракетні війська Повітряних сил збили російський винищувач. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ. Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35. «Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався», – йдеться в повідомленні. Красиво падає. Ще одне відео збитого російського літачка. Ймовірно, Су-35 pic.twitter.com/39zo2FglxD — Армія FM (@Armia_fm) July 19, 2022 Крім того, повідомляється, що за поточну добу підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил збили 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

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