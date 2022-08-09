За добу росіяни втратили на півдні зенітний комплекс «Панцир-С1», танк Т-72 та гаубицю

В ОК «Південь» розповіли про результати роботи ЗСУ за минулу добу. На південному напрямку українські військові знищили ворожий ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» та самохідну гаубицю «Мста-С». Окрім того, росіяни втратили понад два десятки військових.

«Штурмова авіація ЗСУ нанесла удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідують», – повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Загалом підтверджені бойові втрати ворога за минулу добу на цьому напрямку становлять:

23 окупанти;

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»;

танк Т-72;

самохідна гаубиця «Мста-С»;

5 автомобілів, в тому числі броньованих.

В Чорному морі на чергуванні залишаються два надводні носії крилатих ракет типу «Калібр» із 16 ракетами та один великий десантний корабель ворога. Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту, тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного українським військовим узбережжя.

Також в ОК «Південь» повідомили, що в цій операційній зоні обстановка є стабільно напружена. Ворог продовжує вести бойові дії по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.

До слова, раніше в ОК «Південь» повідомляли, що вартість зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» – 15 млн доларів. Ще в березні Forbes порахував вартість знищеної в Україні російської техніки. Вже тоді ця сума становила приблизно 8 млрд доларів. Після того, як Україна почала отримувати більше озброєння від західних партнерів, українські військові можуть знищувати ще більше окупантів та ворожої техніки.

Зазначимо, що за даними Генштабу з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні вже понад 42,5 тис. військових. Пентагон називає ще більші цифри: 70-80 тис. загиблих та поранених.