Тут кожен знайде те, що йому до душі

На правах реклами.

18+ Наша продукція призначена для повнолітніх споживачів нікотину.

myogo.com.ua – нова мультибрендова платформа та простір для людей, що живуть в стилі on the go (в русі). Сучасний темп життя навчає нас цінувати новий експірієнс щодня, тож платформа об’єднує одразу декілька напрямків:

По-перше, це простір, на якому повнолітні користувачі можуть ознайомитись з різноманітною нікотиновмісною продукцією, зокрема з паучами VELO, а також отримати доступ до аксесуарів, ексклюзивного мерча та іншого. Адже o’go – це простір для тих, хто хоче все й одразу, не витрачає час на сумніви й цінує новий експірієнс.

По-друге, це o’go club – комʼюніті однодумців та програма лояльності. Тому що o’go – для тих, хто звик отримувати більше, любить розваги і цінує друзів.

Що можна робити на o’go? Все й не перелічиш!

o’go – це про свободу спілкування і новий досвід. Саме тут люди надихають один одного не витрачати час на сумніви і помічати можливості, які відкриваються перед ними щодня.

З o’go ти будеш в курсі останніх новинок, а також знаходитимеш друзів, бо разом завжди цікавіше. Тут тебе чекають цікаві статті, анонси, багато спілкування та усе, щоб жити в стилі o’go.

Хочеш поділитися враженнями від користування нікотиновмісною продукцією? Посперечатися про те, який з нових смаків кращий? Поділитися дизайном класного аксесуара для свого девайса? o’go створений саме для тих, хто не боїться проявляти себе.

Та справжні пригоди починаються, коли ти реєструєшся на сайті та входиш у свій акаунт. Ти опиняєшся у o’go club – закритому клубі однодумців, де до всього переліченого додається вигода за накопичені XP. XP – це experience points, які можна обміняти на багато приємних бонусів, про які саме розкажемо далі. Більше друзів – більше вражень.

Вступай в o’go club

o’go club – це простір для тих, хто не витрачає час на сумніви і цінує новий експірієнс. А новий експірієнс вимірюється в XP.

Коли користувач стає активним учасником клубу, він отримує можливість ділитися досвідом (відгуками на продукцію), запрошувати друзів та купувати аксесуари. І за певну дію на платформі нараховуються XP.

Як заробити XP?

XP нараховуються за цілий ряд дій в o’go, адже це простір для тих, хто звик отримувати більше. Тому:

Запрошуй повнолітніх друзів, які є споживачами нікотину , у закритий o’go club – і ви обоє отримаєте XP*.

, у закритий o’go club – і ви обоє отримаєте XP*. Твори у «Майстерні» , бери участь у конкурсах.

, бери участь у конкурсах. Залишай відгуки . Так ми отримаємо правдивий фідбек про продукцію та зможемо розвиватися, а ти – правильно, отримаєш ще XP.

. Так ми отримаємо правдивий фідбек про продукцію та зможемо розвиватися, а ти – правильно, отримаєш ще XP. Отримуй сервіс та купуй аксесуари. З o’go club тобі нараховуються XP навіть за користування безкоштовними сервісами у наших фірмових просторах. Тож відтепер професійна чистка, діагностика девайсу, гравіювання = XP.

Які можливості відкривають XP? Опцій багато: сертифікати у магазини партнерів, унікальний мерч, аксесуари та навіть сучасні гаджети для найактивніших.

*Детальніше про правила програми «o’go club» можеш дізнатися за посиланням.

Проявляй творчість разом з іншими

o’go збирає тих, хто не боїться проявляти таланти. Але творцям потрібне комʼюніті однодумців. Їх ми збираємо в o’go club та Telegram-каналі «Майстерня».

Кожного місяця на сторінці спільноти публікують творче завдання, що дозволяє учасникам проявити креативність та отримати позитивні емоції. Кожне завдання – можливість отримати унікальний подарунок або XP.

Це лише верхівка айсберга. А нова платформа o’go – найкращий спосіб бути в курсі усіх активностей та важливих анонсів.

Долучайтеся до унікального ком’юніті у Instagram та Telegram, щоб бути завжди в курсі всіх новин!