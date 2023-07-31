Раніше командир «Азову» Денис «Редіс» Прокопенко повернувся на військову службу

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко підтвердив, що звільнені з полону командири «Азова» будуть задіяні в подальших бойових діях проти Росії. Про це Півненко 31 липня повідомив в інтерв'ю «Українській правді».

Півненка призначили на посаду 8 липня 2023 року, в день, коли з Туреччини повернули командирів «Азова». Журналісти поцікавилась, чи є якась заборона на їхню участь у бойових діях.

«Денис [Прокопенко], він же обіймає якусь посаду. Вони обороняли Маріуполь, ще деякі в них були задачі не в складі бригади, а в складі батальйону тактичної групи. Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші. Для мене такої якоїсь заборони, щоб мені хтось казав, що ті воюють, а ті – ні, немає ... Ми знаходимося в Силах оборони, є верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є напрямківці по оперативно-стратегічному випробовуванню. Кому треба допомога, вони присилають, грубо кажучи, військовою мовою, до мене бойове розпорядження, я його виконую, і все», – заявив Півненко.

На уточнююче запитання, коли приблизно ми можемо побачити участь Дениса Прокопенка у бойових діях командувач НГУ відповів: «Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Побачимо, подивимося, життя покаже».

Нагадаємо, 22 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 військових, зокрема, 108 оборонців «Азовсталі», серед яких були командири бригади. Згідно з умовами обміну, командири «Азову» мали перебувати у Туреччині під особистими гарантіями захисту президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни, щоб уникнути їх повернення в зону бойових дій.

Та 8 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що командири захисників «Азовсталі» повертаються з Туреччини в Україну. Того ж дня президент та звільнені командири прибули до Львова, де Денис Прокопенко натякнув про продовження своєї військової служби. За словами посла України в Туреччині, Анкара не висувала Києву жодних умов стосовно повернення п'ятьох командирів оборони Маріуполя.