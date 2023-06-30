ВАКС призначив посадовцям по 805 тис 200 грн застави або ж два місяці арешту

Заступників начальника Тернопільської військової адміністрації Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука, яких обвинувачують у вимаганні та отримані неправомірної вигоди, звільнили з-під варти. За посадовців внесли заставу у розмірі понад 805, 2 тис. гривень одразу після оголошення запобіжного заходу.

Про те, що тернопільській чиновники вже перебувають на волі, розповіла прес-секретарка САП Ольга Постолюк. У коментарі Суспільне. Тернопіль речниця зазначила, що кожен із чиновників вийшов із-за ґрат одразу після того, як ВАКС оголосив запобіжний захід.

«Заставу за посадовців внесли відразу після судового засідання. Їх зобов’язали носити електронний засіб контролю, з'являтися на вимогу слідчого та суду, а також не наближатися до свідків, які проходять по справі», – сказала Ольга Постолюк.

Двох заступників начальника Тернопільської ОВА Ігора Дем'янчука та Ігора Гайдука, а також голову Тернопільської облради Михайла Головка підозрюють у вимаганні та отримані хабара в розмірі 2, 4 млн гривень. Посадовці тиснули на тернопільського підприємця Олександра Ярмоленка, щоб він передав їм гроші за закриття актів виконанних робіт і погашення боргу.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі понад 805, 2 тис. гривень.

Під час засідання один із заступників Ігор Демянчук сказав, що не знає звідки взяти гроші на заставу, адже в його сім'ї таких коштів не має. В четвер, 29 червня, стало відомо, що за Михайла Головка внесли заставу.

Детективи НАБУ та САП заарештували голову Тернопільської облради Михала Головка та двох заступників начальника Тернопільської ОВА в понеділок, 26 червня. Увечері того ж дня НАБУ оприлюднило відео розмов голови облради та двох чиновників з підприємцем. Наступного дня, 27 червня, під час брифінгу Володимир Труш прокоментував затримання своїх підлеглих та чутки про свою причетність до хабара.