Автобус збив дітей, які перебігали дорогу в селі Княгининок

Біля Луцька водій автобуса збив двох дітей, які перебігали дорогу поза межами переходу. Внаслідок ДТП важко травмувався 10-річний хлопчик, його госпіталізували у важкому стані.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 15:00 у вівторок, 4 липня, в селі Княгининок біля Луцька. «Водій автобуса БАЗ допустив наїзд на 10-річного хлопчика та 13-річну дівчину, які раптово вибігли на проїзну частину з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу», – йдеться у повідомленні.

Як розповів «Суспільному» керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, найбільше травмувався 10-річний хлопчик: його з політравмою та у стані коми доставили у обласну дитячу лікарню.

Другу травмовану, дівчину 13 років, теж госпіталізували. У неї внаслідок аварії травмована нога.

У поліції додають, що 61-річний водій за кермом був тверезий. Щодо аварії відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.