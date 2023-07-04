На Волині у селищі Ратне сталась аварія, внаслідок якої загинули двоє людей. Зокрема, загинув 30-річний водій та його 49-річний пасажир.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у понеділок, 4 липня, на виїзді з селища Ратне. «Водій автомобіля KIA не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль перекинувся на проїжджій частині», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП 30-річний водій загинув на місці аварії, 49-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції уточнили, що обоє чоловік немісцеві, вони мешкали у Києві.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Деталі та обставини ДТП встановлює слідство.